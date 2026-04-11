Giorgetti se la situazione non cambia temo recessione

Il ministro dell'Economia ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di una recessione se le condizioni attuali non dovessero migliorare. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che, in assenza di interventi correttivi, il rischio di una fase di contrazione economica aumenterebbe. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si riflette sulla stabilità finanziaria e sulla crescita del paese.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito della sospensione del patto di stabilità, che "la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione". "Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorgetti, se la situazione non cambia temo recessione Giorgetti: «Se situazione non cambia temo recessione»Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. PEGGIO DEL COVID CRISI ENERGIA ITALIA | DECRETO INUTILE E SOLDI FINITI