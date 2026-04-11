Gioiello di Borgognoni usato senza autorizzazione | atelier sposa nella bufera

Un gioiello impiegato durante uno shooting fotografico senza l’autorizzazione richiesta ha scatenato un caso legale che coinvolge un atelier di moda sposa e il manager Giulio Borgognoni. L’oggetto, attribuito all’atelier, è stato usato senza il consenso dei proprietari, portando all’apertura di un procedimento giudiziario. La vicenda si è sviluppata in tribunale, dove sono stati presentati atti e testimonianze relativi all’uso non autorizzato del gioiello.

Un gioiello utilizzato durante uno shooting senza autorizzazione fa esplodere il caso che coinvolge un atelier di moda sposa e il manager Giulio Borgognoni. Al centro della vicenda ci sarebbe l’utilizzo, durante uno shooting fotografico recente, di un anello solitario ideato e disegnato dallo stesso Borgognoni, senza che fosse stata concessa alcuna autorizzazione. Il gioiello al centro della controversia. Secondo quanto emerso, il protagonista della disputa è un anello dal design esclusivo, frutto del lavoro creativo del manager, che ne detiene i diritti. L’oggetto sarebbe stato impiegato come elemento scenico durante un servizio fotografico legato al settore bridal, finendo così sotto i riflettori senza il consenso del suo ideatore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gioiello di Borgognoni usato senza autorizzazione: atelier sposa nella bufera WWE: Laurinaitis nella bufera, accusato sui social di aver usato l’IA per fingere la fila di fanI fan accusano John Laurinaitis di aver usato l’IA per falsificare la fila di autografi durante un evento di wrestling. Arriva Palumbo Superyachts Atelier: la manutenzione del proprio gioiello diventa "su misura"ANCONA – Palumbo Superyachts presenta Palumbo Superyachts Atelier, il servizio dedicato agli armatori che desiderano mantenere, trasformare e...