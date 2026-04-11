Giocatori di videogame nelle torri di controllo | ecco cosa succede negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, un'agenzia federale dell'aviazione ha diffuso un video su YouTube per cercare appassionati di videogiochi. L’obiettivo è reclutare giocatori che possano essere coinvolti in attività legate alle torri di controllo. La scelta di rivolgersi ai gamer è stata comunicata ufficialmente venerdì, nel tentativo di attrarre persone con competenze specifiche nel settore videoludico.

Gamer a raccolta negli States. La Federal Aviation Administration (Faa), l’ente federale dell’aviazione Usa, ha pubblicato venerdì un video spot su YouTube con l’intento di reclutare appassionati di videogiochi. Obiettivo: colmare la carenza nazionale di controllori del traffico aereo. La campagna pubblicitaria cerca di attirare gli appassionati di un settore considerato sempre meno di nicchia, attraverso grafiche accattivanti e la promessa di stipendi a sei cifre. Da oltre un decennio Washington fatica a reclutare un numero sufficiente di operatori nelle torri di controllo, nonostante gli sforzi sin qui messi in campo dall’ amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Giocatori di videogame nelle torri di controllo": ecco cosa succede negli Stati Uniti Leggi anche: I Mondiali di calcio arrivano negli Stati Uniti, ecco come goderseli al meglio Negli Stati Uniti stanno cambiando le raccomandazioni per gli interventi chirurgici nelle transizioni dei minoriAll’inizio di questa settimana l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la principale associazione statunitense di chirurgia plastica, ha... King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Temi più discussi: Giocatori di videogame nelle torri di controllo: ecco cosa succede negli Stati Uniti; Sony lancia The Playerbase per inserire i giocatori nei videogiochi PlayStation tramite scansioni reali; Sony ha annunciato il programma Playerbase, con cui vuole scansionare i giocatori per inserirli nei giochi; Aumento PS5: reazioni dei giocatori all'incremento di $100. Giocatori di videogame nelle torri di controllo: ecco cosa succede negli Stati UnitiGamer sempre più ricercati dalle agenzie federali Usa. E anche l’esercito americano dà la caccia ai giovani nerd ... ilgiornale.it Game over: la Raf vuole schierare i giocatori di Play Station contro lo Stato islamicoIl rischio di confondere realtà effettiva e virtuale e i pericoli di un futuro da cattiva fantascienza ... ilfoglio.it “Non mi lamento dei giocatori. Ho indicato solamente due calciatori e di questi ne è arrivato uno: per me la priorità era l’attacco”, ha spiegato Gasperini in conferenza stampa ritornando sulle parole di Ranieri a pochi minuti dall’inizio del match con il Pisa #Di - facebook.com facebook Il discorso con il quale Luciano Spalletti ha annunciato ai propri giocatori il suo rinnovo con la Juventus fino al 2028 1/5 x.com