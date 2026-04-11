Gianni Santilli FdI tornerà nel ruolo di vicesindaco | Gianna Camplone resta come assessore esterno

Gianni Santilli, esponente di Fratelli d’Italia, è previsto torni a ricoprire il ruolo di vicesindaco in un comune italiano. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con una possibile assegnazione delle deleghe prevista per giovedì 16 aprile. Gianna Camplone rimarrà in carica come assessore esterno, senza ulteriori modifiche confermate al momento.

Le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 16 aprile, ma una cosa sembra ormai certa: Gianni Santilli tornerà a ricoprire l’incarico di vicesindaco, manca solo l'ufficialità. Il ruolo è attualmente assegnato dal sindaco Carlo Masci a Gianna Camplone, che resterà.🔗 Leggi su Ilpescara.it

VIDEO| Gianna Camplone è il vicesindaco del "Masci-ter": "Sarò come sempre al servizio di tutti"È alla sua prima esperienza politica, ma la vita spesa accanto a chi è in difficoltà sarà il punto di partenza del suo operato, assicura il nuovo...