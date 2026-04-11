Ghinelli si congeda ma non troppo | Non farò lo spettatore gli scenari L' intervista | dal ruolo della famiglia Fanfani al retroscena su Nisini

Dopo il suo addio ufficiale, il politico ha dichiarato di non voler rimanere in disparte, aggiungendo di non voler essere solo uno spettatore. Nel corso di un’intervista ha ripercorso gli ultimi anni, definendoli “belli, anche se faticosi e complessi”. Ha anche accennato a relazioni e retroscena legati alla famiglia Fanfani e a Nisini, senza entrare troppo nel dettaglio. Le sue parole suggeriscono che potrebbe tornare in campo, anche se senza ruoli ufficiali.