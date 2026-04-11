GF Vip con Ilary Blasi | ascolti stabili ma Conti domina lo share

La puntata dell’8 aprile 2026 del Grande Fratello Vip è andata in onda su Canale 5, con ascolti che si sono mantenuti stabili rispetto alle serate precedenti. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, mentre la programmazione ha visto la presenza di Conti, che ha ottenuto la quota maggiore di share rispetto alla trasmissione. La serata ha visto quindi una presenza costante del pubblico davanti alla televisione, con risultati in linea con le ultime settimane.

La serata di ieri, 10 aprile 2026, ha protagonisti gli schermi televisivi con l’emissione dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. Il format, guidato da Ilary Blasi, ha registrato un coinvolgimento di 1.974.000 spettatori, consolidando una tendenza che vede il programma stabilizzarsi su cifre costanti, pur non riuscendo a superare la soglia dei due milioni di telespettatori. L’andamento della serata e il confronto con i dati storici. Analizzando i numeri Auditel relativi all’appuntamento di ieri sera, emerge un quadro di sostanziale continuità per il reality show condotto da Ilary Blasi. Con uno share del 17.2%, il programma si attesta su livelli che riflettono le ultime uscite del format. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GF Vip con Ilary Blasi: ascolti stabili, ma Conti domina lo share Leggi anche: Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici Leggi anche: Ascolti tv del 17 marzo, Ilary Blasi debutta col GF Vip e si scontra con Lino Guanciale Grande Fratello Vip con Ilary Blasi torna il 17 Marzo su Canale 5: il promo. Lo vedrete Temi più discussi: Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo; Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7; Ilary Blasi, il GF affonda contro la Via Crucis: il regalo inaspettato dei suoi autori; Grande Fratello Vip con Ilary Blasi si allunga, la nuova data della finale. Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip: addio abiti basic è il momento del rosso e della pelleIn questa edizione del GF Vip Ilary Blasi ha stupito il pubblico con uno stile minimal. Ora per l’ottava puntata del reality di Canale 5 la conduttrice cambia mood, dicendo addio agli abiti neri o ... fanpage.it GF Vip 2026, Adriana Volpe si chiude in bagno e scoppia a piangere: la confessione a Ilary BlasiSerata complicata al Grande Fratello Vip per Adriana Volpe. Nel corso della puntata la conduttrice è stata infatti sommersa dalla critiche, non solo dal di fuori, da parte di Selvaggia Lucarelli, ma a ... notizie.it Alessia Solidani, migliore amica di Ilary Blasi, festeggia il compleanno di Bastian Muller dimostrando apertamente il suo affetto nei confronti del nuovo compagno della conduttrice del GF Vip. È la stessa donna dalla quale Francesco Totti aveva chiesto alla ex - facebook.com facebook Incredibile Ilary #Blasi, asfalta la Nazionale in diretta: "Sono vere pip... al sugo" x.com