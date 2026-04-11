Durante la trasmissione di Rai, è stato annunciato l’ingresso di due nuovi concorrenti nel reality. Si tratta di un coreografo e di un’attrice, entrambi noti nel mondo dello spettacolo. La loro partecipazione è stata comunicata in diretta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’ingresso nella Casa. La conferma arriva da una delle voci che seguono da vicino il programma.

E' Vira Carbone sulla Rai ad annunciare i nuovi ingressi del Gf Vip, si tratta di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Ciò potrebbe portare ad un prolungamento del reality? Quest’anno c’è una novità mai accaduta prima,in Rai si fanno gli annunci per il Gf Vip. E’ accaduto per la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista e per Alessandra Mussolini (entrambe annunciate da Alberto Matano) e adesso è accaduto perl’ingresso a sorpresa di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. A dare questa notizia sarebbe dovuta essere Monica Setta inStorie di donne al bivio, ma invece è stataVira CarboneinBuongiorno Benessere, a farlo, proprio per fare pubblicità alla collega. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi pronti ad entrare nella Casa

Carmen Russo verso il Grande Fratello Vip, ma Enzo Paolo Turchi prova a fermarla: “Devo operarmi”Sabato scorso, Monica Setta ha anticipato la possibilità di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, tra cui Carmen Russo.

“Non puoi proprio ora”. Enzo Paolo Turchi, appello a Carmen Russo in un momento complicatoL’indiscrezione si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, accendendo il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori: Carmen Russo sarebbe in...

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornare; Carmen Russo verso il Grande Fratello Vip, ma Enzo Paolo Turchi prova a fermarla: Devo operarmi; Carmen Russo verso il ritorno al Grande Fratello Vip? Ma c’è chi tenta di fermarla; Grande Fratello Vip, Carmen Russo torna a parlare del presunto flirt con Stefano De Martino.

Carmen Russo a un passo dal GF Vip, ma Enzo Paolo Turchi la supplica di non andare: il motivoDurante la trasmissione Storie di Donne al Bivio Weekend, sabato scorso, la conduttrice Monica Setta ha dato un grande spoiler: la possibile partecipazione di Carmen Russo al GF Vip. Quest’ultima, osp ... gossipetv.com

GF Vip: Carmen Russo vicina all'ingresso in Casa, ma Enzo Paolo Turchi frena. Cosa sta succedendoL’indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web: Carmen Russo sarebbe in trattativa per entrare nelle prossime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip , proprio mentre il ... torresette.news

È un Enzo Paolo Turchi furioso quello che confessa la propria gelosia della moglie Carmen Russo. «Sono geloso di Stefano De Martino. Con mia moglie siamo andati a vedere il suo spettacolo, ma quando lei si è lasciata andare a un complimento di troppo m - facebook.com facebook