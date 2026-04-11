Durante la puntata del 10 aprile del Grande Fratello Vip 8, Francesca Manzini ha condiviso un'esperienza personale, rivelando di aver subito abusi nel passato. Ha descritto di aver vissuto momenti in cui è stata picchiata e umiliata, e ha spiegato che questa scelta di stare da sola oggi deriva dalla volontà di proteggersi. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i presenti e i telespettatori.

Momento toccante al Grande Fratello Vip 8 del 10 aprile: Francesca Manzini ha raccontato anni di abusi e spiega perché oggi ha scelto di stare sola per proteggersi. Il Grande Fratello Vip non vive solo di discussioni e tensioni tra coinquilini: ogni settimana regala anche momenti profondi, in cui i concorrenti mettono a nudo il proprio passato. Durante la diretta del 10 aprile, uno dei momenti più forti è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Francesca Manzini. L'imitatrice ha raccontato una storia personale segnata da grande dolore e drammaticità: per anni è stata vittima di una relazione abusiva che ha compromesso la sua fiducia negli uomini e la sua capacità di lasciarsi andare ai sentimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, Francesca Manzini racconta gli abusi: “Picchiata e umiliata"

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Francesca Manzini ha parlato della sua difficoltà a fidarsi e del lungo periodo scelto per proteggersi dopo quanto vissuto - facebook.com facebook