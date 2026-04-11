Genio matematico | il sedicenne Shukla infrange 2 record mondiali

Durante il campionato 2026 presso una scuola di istruzione superiore, un giovane di 16 anni ha stabilito due nuovi record mondiali nel calcolo mentale. Il partecipante ha dimostrato abilità eccezionali nel risolvere problemi matematici complessi, battendo le precedenti prestazioni a livello globale. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, confermando la crescita di giovani talenti nel campo della matematica.

Il sedicenne Aaryan Shukla ha riscritto le cronache del calcolo mentale durante il campionato 2026 tenutosi presso la Scuola Imt, aggiudicandosi due nuovi primati mondiali. Il giovane talento, che vanta già un curriculum di ben 6 Guinness World Record, ha superato i limiti precedenti in due discipline matematiche estremamente complesse, dimostrando una velocità di esecuzione fuori dal comune davanti ai commissari dell’evento. Le sfide affrontate dal ragazzo sono state di altissimo livello tecnico. Nella prima specialità, riguardante il calcolo di radici quadrate con soluzioni composte da quattro cifre intere e cinque decimali, Shukla ha impiegato un tempo di un minuto, undici secondi e 22 centesimi per completare dieci operazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genio matematico: il sedicenne Shukla infrange 2 record mondiali Hockey prato femminile, niente Mondiali per l’Italia. La Scozia infrange il sognoSi infrange all’ultima opportunità il sogno della Nazionale femminile di hockey su prato di agguantare il pass per i Mondiali che si disputeranno dal... PUBG Mobile infrange un Guinness World Record durante il Friend FestPUBG Mobile ha ufficialmente infranto un Guinness World Record, dimostrando ancora una volta la forza e la compattezza della sua community globale.