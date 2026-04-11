Genio e metodo per il Made in Italy di domani | studenti e imprese a confronto

Si è svolto un evento dedicato al confronto tra studenti e imprese, con l’obiettivo di discutere il futuro del sistema produttivo italiano. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti scolastici, istituzionali e imprenditori, creando un momento di scambio diretto sulle competenze richieste e le sfide da affrontare. L’incontro ha rappresentato un'occasione per sottolineare l'importanza delle nuove generazioni nel processo di innovazione e sviluppo del settore.

Un’occasione di incontro tra scuola, istituzioni e imprese per guardare al futuro del sistema produttivo partendo dalle nuove generazioni. È questo il senso dell’iniziativa “Genio e metodo per il Made in Italy di domani”, in programma mercoledì 15 aprile, dalle 9 alle 12, all’auditorium. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026: istituzioni, imprese e giovani a confronto sul futuro del paeseLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Energia e Cina, il piano made in Italy per salvare le impreseAl Mimit prima il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, poi il vicepresidente della Commissione europea hanno tracciato la rotta per blindare... Argomenti più discussi: Genio e metodo per il Made in Italy di domani: studenti e imprese a confronto; L’anima dell’acqua e il genio biellese: sabato 11 aprile via alla festa per il Made in Italy; Bernini e i Barberini: quando il potere incontra il genio e nasce il Barocco; Kanye West, genio e caos: vietato in UK ma in Italia è già un fenomeno da 68.000 biglietti venduti. Genio e metodo per il Made in Italy di domani, iniziativa all’istituto Nicolò GalloL’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, scuola e mondo produttivo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy ... grandangoloagrigento.it Giorgio Teti. Gavin Greenaway · Honor Him (From "Gladiator" Soundtrack). Abbazia di San Galgano #tuscany #toscana #italy #italia - facebook.com facebook Un successo del Made in Italy, di cui però non possiamo andare fieri Nuovo record di export per le armi italiane (e il Medio Oriente è il primo mercato) Nel 2025 ben 9,1 miliardi di autorizzazioni all’esportazione di materiali di armamento Kuwait in cima alla cla x.com