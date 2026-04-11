Gazzella dei carabinieri si ribalta in un fossato

Nella serata di ieri, lungo via Bariglaria, alla periferia di Udine, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto dei Carabinieri. L’auto di pattuglia è uscita di strada autonomamente, ribaltandosi in un fossato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno assistito i presenti e avviato le verifiche del caso. Non sono state riportate altre persone coinvolte nell’incidente.

Attimi di apprensione in serata lungo via Bariglaria, alla periferia est di Udine. Un’auto di pattuglia dell'Arma dei Carabinieri è rimasta coinvolta in un’uscita di strada autonoma mentre procedeva nel tratto che conduce fuori dalla città.Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, i.🔗 Leggi su Udinetoday.it Inseguimento in città: "gazzella" dei carabinieri finisce contro semaforoBRINDISI - Momenti di tensione in pieno centro a Brindisi, dove una “gazzella” dei carabinieri del Comando provinciale si è schiantata contro un palo... Incidente a Salerano sul Lambro, auto si ribalta in un fossato: un feritoSalerano sul Lambro (Lodi), 8 febbraio 2026 – Auto si ribalta in un fossato, soccorso un 40enne. Il viaggio di notte sulla gazzella dei Carabinieri nei luoghi più critici di Piacenza