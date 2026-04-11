Gara 3 biancorossi in campo a Perugia per allungare la serie

Domani alle 18.00 si disputa Gara 3 della Semifinale dei Play Off Scudetto della 44ª edizione, con i biancorossi che scendono in campo a Perugia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e Volleyballworld. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di allungare la serie e avvicinarsi alla finale del campionato italiano.

Gara 3 della Semifinale dei Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle 18.00 (diretta su Rai Sport, DAZN, Vlleyballworld.tv e Sportpiacenza.it) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo al Pala Barton di Perugia. Dall’altra parte della rete Sir Susa Scai Perugia che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it I Biancorossi lottano ma Gara 1 va a PerugiaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta per quasi due ore davanti a qualche decina di Lupi Biancorossi ma è Perugia ad aggiudicarsi Gara 1 delle... Leggi anche: Gara 5 vale la Semifinale Scudetto: biancorossi a Modena a caccia della vittoria per poi affrontare Perugia