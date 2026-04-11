Gallico ricorda gli storici artigiani fratelli Santoro con l' intitolazione di un vicolo

A Gallico, frazione di Reggio Calabria, è stata intitolata una via agli artigiani fratelli Santoro, considerati figure storiche del luogo. La decisione è stata presa per celebrare il loro contributo alla comunità locale, e l’intitolazione si inserisce in un percorso di riconoscimento delle personalità che hanno lasciato un segno nel quartiere. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni rappresentanti della comunità.

Fanno parte della memoria di Gallico gli artigiani fratelli Santoro, a cui è stato intitolato un vicolo della frazione nord reggina. Un omaggio a residenti illustri, gli storici “costruttori di orologi da torre e fonditori di campane”, come si legge nella targa a loro dedicata e scoperta oggi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Gallico celebra i fratelli Santoro: il vicolo degli artigiani del tempoA Gallico, una frazione di Reggio Calabria, è stata ufficialmente inaugurata la nuova toponomastica di un vicolo che celebra l’eredità dei fratelli...