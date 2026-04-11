Galaxy Z Flip 8 | trapelati i file CAD sarà più sottile e compatto

Sono stati diffusi i file CAD relativi al prossimo modello di smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip 8. Questi documenti mostrano che il dispositivo sarà più sottile e compatto rispetto alle versioni precedenti. Le immagini e le misure ufficiali fornite dai file permettono di avere una prima idea delle dimensioni e del design del nuovo smartphone. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata confermata dall’azienda.

Nuovi dettagli tecnici sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung stanno emergendo grazie alla diffusione di file CAD, che delineano le caratteristiche fisiche del futuro Galaxy Z Flip 8. Le immagini rivelate dal leaker OnLeaks suggeriscono un dispositivo che punta sulla continuità estetica piuttosto che su una trasformazione radicale, con modifiche concentrate principalmente sullo spessore quando il modulo è chiuso. Dimensioni e ingombro: la ricerca della massima portabilità in tasca. utilizza quotidianamente un dispositivo pieghevole, la sensazione tattile e la facilità con cui lo smartphone scivola in una tasca dei jeans o in una piccola borsa sono parametri fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galaxy Z Flip 8: trapelati i file CAD, sarà più sottile e compatto Galaxy s26 e galaxy s26 plus colori trapelati nei render più pulitiintro: un’aggiornata panoramica sulle colorazioni ufficiali del Galaxy S26 e del Galaxy S26 Plus emerse in via leaks affidabili. Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: potenza top di gamma in formato più compattoScopri Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: design compatto, fotocamera da 50MP, AI avanzata, prestazioni top e prezzi aggiornati in Italia. Samsung Galaxy Z Flip 8 – The Biggest Redesign in Years Is Coming Temi più discussi: Samsung Galaxy Z Fold 8, ecco quando (e dove) saranno presentati; Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: il pieghevole cambia forma, ecco le prove; Samsung Galaxy Z Flip 8, primi render: stesso design con una sola novità; Galaxy Z Fold 8, spunta la data del 22 luglio: il ritorno della S Pen può essere la vera novità. Samsung Galaxy Z Flip 8 si mostra in anteprima: ecco come sarà fattoSamsung Galaxy Z Flip 8: prime immagini trapelate mostrano un pieghevole quasi identico al Flip 7, ma leggermente più sottile da chiuso. smartworld.it Diamo un primo sguardo a Galaxy Z Flip 8, in attesa del prossimo UnpackedSamsung Galaxy Z Flip 8 nelle immagini di Onleaks: ecco il design del prossimo pieghevole a conchiglia, in arrivo in estate. gizchina.it Ciao a tutti sto cercando il gioco di super Mario galaxy per switch ho visto su vinted ma per i suoi prezzi tanto vale prenderlo nuovo, c’è qualcuno che se lo rivende senza dovergli dare un rene - facebook.com facebook Samsung Galaxy A37 e A57 disponibili ufficialmente in Italia da oggi x.com