Furti e truffe | Traumi psicologici

Le persone che vivono un furto in casa o una truffa spesso affrontano conseguenze psicologiche molto intense. I danni non si limitano alla perdita materiale, ma coinvolgono anche stati di ansia, paura e senso di insicurezza. Questi eventi possono avere ripercussioni durature sulla salute mentale, portando a sensazioni di vulnerabilità che si protraggono nel tempo. La dimensione emotiva di queste esperienze viene spesso sottovalutata, ma rappresenta un aspetto centrale nel percorso di chi ne è vittima.

"Chi subisce un furto in casa o una truffa, subisce una traumatica sofferenza psicologica". Tra le tante attività e risultati che fanno capo a un anno di operatività della polizia di Como, il questore Filippo Ferri (nella foto), nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario, si è soffermato in particolare sui reati che più direttamente colpiscono i cittadini. Tra cui furti in abitazione e truffe. "Non posso fare a meno di osservare che lo sforzo investigativo messo in campo dalla Squadra Mobile – ha detto – che ha scardinato tre bande di stranieri, specializzate in furti in abitazione, con una decina di soggetti che hanno commesso oltre 80 furti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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