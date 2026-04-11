Otto persone sono state arrestate nella metropolitana di Roma durante un intervento della Polizia di Stato. Gli agenti hanno fermato individui coinvolti in furti, aggressioni, spaccio, ricettazione e resistenza. Le operazioni hanno riguardato le stazioni tra Spagna e Termini, con il blitz convalidato dall’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per contrastare i reati nelle aree metropolitane.

Operazione PolMetro: il blitz a Roma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività del Nucleo PolMetro si è concentrata sulle principali linee della metropolitana della Capitale, dove il flusso costante di passeggeri e convogli rappresenta un terreno fertile per dinamiche criminali. Gli agenti specializzati hanno agito senza sosta, monitorando i movimenti sospetti e intervenendo tempestivamente per prevenire e reprimere i reati più diffusi nel sottosuolo cittadino. Fermata Termini: due arresti per spaccio di crack Il primo intervento si è svolto tra le rampe della fermata Termini, dove gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra due individui.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti, aggressioni e pickpockets nella metropolitana di Roma da Spagna a Termini: 8 arresti

Roma: rapine a Termini e spaccio di droga in metropolitana, cinque arrestiRapine seriali si sono verificate nei pressi di piazza dei Cinquecento, mentre pusher pendolari sono stati individuati a bordo della metropolitana.

Roma: spaccio di droga, furti e violenza domestica, 10 arresti nella periferia estDieci arresti a Roma per spaccio e furti: operazioni della Polizia di Stato nel quadrante Casilino e in provincia.