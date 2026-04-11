Nella notte, un grande incendio ha interessato un deposito di mezzi a noleggio in via della Guerrina a Monza, completamente distrutto dalle fiamme. Le autorità sono intervenute per spegnere le ffire e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diversi minuti prima di riuscire a domare l’incendio. Non ci sono notizie di feriti o altri danni collaterali.

Fiamme e paura la scorsa notte in via della Guerrina a Monza: un maxi incendio ha distrutto un capannone utilizzato per il parcheggio di mezzi a noleggio. A fuoco un pullman e diversi furgoni. Durante le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco, la struttura del capannone è collassata. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, dove fortunatamente non si sono registrati feriti, sono intervenuti anche i soccorritori di Areu, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Arpa, che hanno fatto misurazioni dell’aria con la strumentazione portatile nelle zone abitate più vicine, un appartamento a circa 80 metri di distanza e i condomini a circa 800 metri, in viale Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuoco e paura nella notte. Distrutto deposito di mezzi

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Fuoco e paura nella notte. Distrutto deposito di mezziFiamme divampate in via della Guerrina, le cause sono ancora da accertare. Le rilevazioni dei tecnici dell’Arpa: Nessuna criticità per la qualità dell’aria. ilgiorno.it

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