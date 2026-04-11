L’FTP, ossia la Potenza di soglia funzionale, rappresenta una misura della massima potenza media che un ciclista può sostenere per circa un’ora senza fermarsi. Viene calcolata attraverso test specifici o analisi dei dati delle uscite in bicicletta. Conoscere l’FTP permette agli atleti di impostare allenamenti mirati e di monitorare i progressi nel tempo. Questa metrica è diventata un punto di riferimento nel ciclismo moderno, sia a livello amatoriale che professionale.

FTP, acronimo che sta per Functional Threshold Power. Ovvero uno dei concetti più in voga nelle metodologie di allenamento moderno, e chiave di volta per migliorare le proprie prestazioni in sella. Parliamo di uno degli indicatori principali per pianificare i propri allenamenti, e renderli precisi e funzionali allo scopo che si è prefissato. Che è quello di migliorarsi. La soglia di potenza funzionale (questa la traduzione) la si può indicare come la quantità massima di potenza esprimibile, ovviamente misurata in watt, che un atleta è in grado di mantenere per un periodo prolungato. Evitando di affaticarsi ed alzare nel giro di poco bandiera bianca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - FTP: come si calcola e perché è cruciale nel ciclismo di oggi

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