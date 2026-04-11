Frosinone nuovi Marescialli Allievi in servizio nelle Stazioni della provincia

Nella provincia di Frosinone, otto nuovi Marescialli Allievi sono stati assegnati alle varie Stazioni, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. L’ingresso di questi giovani militari rappresenta un aggiornamento nel personale dell’Arma dei Carabinieri locale. La loro presenza si aggiunge alle attività di servizio quotidiano svolte nelle diverse aree della provincia, contribuendo a rafforzare le operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Nuove energie e rinnovato slancio per l’Arma dei Carabinieri nella provincia di Frosinone, che nelle scorse settimane ha accolto otto Marescialli Allievi giunti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I giovani militari sono chiamati a svolgere il terzo e ultimo periodo di formazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Furti nelle stazioni di servizio nella provincia di Avellino: l'allarme lanciato dalla FIGISCSono ripresi in maniera devastante i furti con scasso nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino.