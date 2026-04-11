Frederika diciottenne svedese arriva a Trieste a seguito del padre Si iscrive per l’ultimo anno delle superiori a un istituto tecnico unica ragazza della classe

Frederika, una ragazza svedese di diciotto anni, si trasferisce a Trieste con il padre e si iscrive a un istituto tecnico per frequentare l'ultimo anno delle superiori. È l’unica studentessa donna nella sua classe. Il film, diretto da Laura Samani, è una commedia che segue le sue esperienze scolastiche e quotidiane. Tra incontri e situazioni improvvise, il racconto si concentra sul suo primo anno di scuola in Italia.

U N ANNO DI SCUOLA Genere: commedia??? 12 Regia: Laura Samani. Con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà X Leggi anche › Al lavoro con. Laura Samani, regista e sceneggiatrice Frederika, diciottenne svedese, arriva a Trieste a seguito del padre, tagliatore di teste. Si iscrive, per l’ultimo anno delle superiori, a un istituto tecnico. Unica ragazza della classe, dimostra di sapersi difendere e, «come se fosse un maschio», si unisce a un trio di compagni, mandandone in pezzi il fragile equilibrio provinciale. Dal romanzo...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Frederika, diciottenne svedese, arriva a Trieste a seguito del padre. Si iscrive, per l’ultimo anno delle superiori, a un istituto tecnico, unica ragazza della classe... Prove INVALSI 2026, competenze digitali: guida alla nuova prova per l’ultimo anno delle superioriNella Rilevazione nazionale INVALSI 2026 gli studenti delle classi campione del Grado 13, corrispondente all’ultimo anno della scuola secondaria di... Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggiaUn docente di lingua e letteratura inglese è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di un'alunna a Foggia.