Il Comune ha promosso un’iniziativa per sostenere le frazioni attraverso un cartellone unico di eventi. La comunicazione tra le associazioni locali è stata coordinata per favorire la partecipazione e la visibilità delle manifestazioni. Sono stati messi a disposizione contributi comunali per rafforzare le attività nelle diverse zone del territorio, con l’obiettivo di valorizzare e rendere più attrattive le frazioni.

Un cartellone unico, una comunicazione coordinata e una rete tra associazioni per valorizzare le frazioni e rafforzare l’attrattività del territorio. È questo il cuore del progetto " Frazioni in Festa: di frazione in frazione ", promosso dal Comune di Cento e formalizzato attraverso un accordo di partenariato che coinvolge le Proloco di Renazzo, Casumaro e la Tiramòla, Woodstock Team APS, Comitato Manifestazioni Locali di Renazzo, Tiramolla beer fest XII Morelli, Parrocchia di Corporeno. L’iniziativa nasce nell’ambito della legge regionale sullo sviluppo dell’ economia urbana e punta a superare la frammentazione delle iniziative, mettendo a sistema eventi storici e manifestazioni identitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Frazioni in festa’ coi contributi comunali

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