Frascaro in fiore | 110 espositori e il nuovo museo dei Goti

La prossima domenica, il borgo di Frascaro sarà al centro di una fiera dedicata alla primavera, che coinvolge 110 espositori provenienti da Alessandria e Acqui Terme. L’evento trasformerà il paese in un luogo ricco di colori e profumi, attirando visitatori e appassionati. Durante la giornata sarà inaugurato anche il nuovo museo dedicato ai Goti, che si trova nel centro storico del borgo.

La domenica prossima, il borgo di Frascaro si trasformerà in un tappeto di colori e profumi con la fiera della primavera, un appuntamento che vede coinvolti ben 110 espositori tra Alessandria e Acqui Terme. L’evento, che ha le sue radici in un’idea nata venticinque anni fa, porterà nel cuore del paese una vasta selezione di piante, fiori e articoli per il, oltre a offrire momenti di svago musicale, mostre e attività dedicate ai più piccoli. Un percorso tra natura e memoria storica locale. Il programma della manifestazione, denominata Frascaro in fiore, prevede un inizio anticipato alle ore 9.30 e proseguerà con attività varie fino al calare del sole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frascaro in fiore: 110 espositori e il nuovo museo dei Goti Tutto pronto per Noale in Fiore con 200 espositori, mercatini e intrattenimentoCi sarà anche uno stand di Veneto Agricoltura, l’agenzia della Regione che si occupa tra le altre cose del centro sperimentale ortofloricolo di Po di... Tutto pronto per Oriago in Fiore con centinaia di espositori, musica e street foodConto alla rovescia per Oriago in Fiore 2026, in programma domenica 29 marzo in Riviera San Pietro per la sua 47esima edizione. Si parla di: Frascaro, domenica la fiera di primavera; Frascaro, domenica la fiera di primavera - Il Piccolo. Frascaro, domenica la fiera di primaveraDomani, domenica, torna la fiera a Frascaro, il paese tra Alessandria e Acqui Terme noto per la festa dei fiori.' ... ilpiccolo.net