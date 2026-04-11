Francesca Manzini ha pubblicamente denunciato di aver subito un episodio di violenza da parte dell’ex partner, che l’ha aggredita e umiliata. La showgirl ha rivolto un appello ai partecipanti del Grande Fratello Vip, chiedendo di non permettere a nessuno di trattarla in modo simile. Da tempo, Manzini ha dichiarato di essere inattiva dal punto di vista sentimentale, dopo aver affrontato esperienze complicate che l’hanno portata a evitare nuove relazioni.

Francesca Manzini al Grande Fratello Vip sin dall'inizio ha detto che dal punto di vista sentimentale al momento è 'chiusa', in passato ha vissuto momenti davvero difficile e non è pronta ad iniziare una relazione. Qualche giorno fa mentre era in confessionale si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni molto personali e delicate, ha infatti rivelato che un suo ex compagno la maltrattava. La gieffina ha subito violenza sia fisica che psicologica e non è stato affatto semplice superare quel periodo, ad oggi ha scelto di stare da sola per proteggersi. Francesca Manzini racconta di essere stata picchiata e umiliata dall'ex:... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini picchiata e umiliata dall’ex, l’appello al GF Vip: “Non permettete a nessuno di…”

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Francesca Manzini ha parlato della sua difficoltà a fidarsi e del lungo periodo scelto per proteggersi dopo quanto vissuto - facebook.com facebook