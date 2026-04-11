Frana a Petacciato | Linea Adriatica ancora in tilt Cancellazioni e ritardi fino al 13 aprile

Una nuova frana si è verificata oggi a Petacciato, nel basso Molise, dove il movimento del terreno ha interessato ancora la linea ferroviaria Adriatica. Questa situazione ha causato nuovamente disagi per i treni, con cancellazioni e ritardi che si protrarranno almeno fino al 13 aprile. La circolazione lungo questa tratta ha subito un’interruzione che si somma a quella causata dal movimento franoso avvenuto il 7 aprile scorso.

BRINDISI – Non c’è pace per la circolazione ferroviaria lungo la dorsale Adriatica. Dopo il vasto movimento franoso che lo scorso 7 aprile ha colpito la località di Petacciato, nel basso Molise, la terra è tornata a muoversi nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 aprile. L'intervento d'urgenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it Molise, la frana di Petacciato continua a muoversi: treni cancellati e ritardi sulla linea ferroviaria adriaticaLa frana di Petacciato, in Molise, continua a muoversi causando nuovi disagi ferroviari. Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriaticaDalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a...