FOTONOTIZIA Lancia Y si capovolge in piazzale Davanzo
Poco prima delle 17, un'auto della marca Y si è capovolta in piazzale Davanzo, all'intersezione tra viale Nogara e viale Tita Marzuttini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. Non sono ancora state rese note le cause dell'incidente né eventuali feriti.
Incidente stradale in piazzale Davanzo, all'intersezione tra viale Nogara e viale Tita Marzuttini, poco prima delle 17. Una Lancia Y di colore rosso si è capovolta su un fianco. Coinvolta nel sinistro anche un'altra vettura, un suv. Sul posto il personale della polizia locale cittadina e i vigili.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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