FOTONOTIZIA Lancia Y si capovolge in piazzale Davanzo

Poco prima delle 17, un'auto della marca Y si è capovolta in piazzale Davanzo, all'intersezione tra viale Nogara e viale Tita Marzuttini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. Non sono ancora state rese note le cause dell'incidente né eventuali feriti.