Fotografia | il Liquida Photofestival sfida le regole a Moncalieri

Dal 17 al 19 aprile, il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri sarà teatro della quinta edizione del Liquida Photofestival, un appuntamento che presenta il lavoro di giovani fotografi contemporanei. L’evento si svolge in un’area storica della città e si concentra sulla promozione di opere fotografiche realizzate da artisti emergenti. Durante i tre giorni sono previste mostre, incontri e proiezioni legate alla fotografia attuale.

Dal 17 al 19 aprile, il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri ospiterà la quinta edizione del Liquida Photofestival, un evento dedicato alla nuova generazione di fotografi contemporanei. La rassegna si concentrerà sul concetto di Learning and Unlearning – (ri)scrivere le regole, proponendo un percorso che intreccia esposizioni, incontri tra professionisti e approfondimenti sull’editoria visiva. L’evoluzione culturale del Real Collegio Carlo Alberto. La scelta della sede non è casuale per il prestigio dell’evento, ma segna anche un momento di rilancio per l’intero complesso architettonico di Moncalieri. Il Real Collegio Carlo Alberto, infatti, ha riaperto le proprie porte al pubblico lo scorso 1° aprile e manterrà una programmazione culturale aperta fino al 30 novembre 2026, sotto la gestione di Prs Impresa Sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fotografia: il Liquida Photofestival sfida le regole a Moncalieri Leggi anche: Liquida Photofestival 2026: la fotografia contemporanea riscrive le regole a Moncalieri, l'evento fino al 19 aprile La fotografia si fa "fluida": a Moncalieri arriva la V edizione di Liquida PhotofestivalC’è un’immagine che scorre, assecondando il sentiero di un fiume a volte impetuoso e a volte docile, ma capace di non restare mai uguale a se stessa. Temi più discussi: Liquida Photofestival, dal 17 al 19 aprile al Real Collegio Carlo Alberto; Liquida Photofestival 2026. Learning and Unlearning – (ri)scrivere le regole; La fotografia di Veronica Benedetti custodisce i ricordi; Francesca Stano ribalta la nostra concezione di still life. Liquida Photofestival: la V edizione anima Moncalieri con la fotografia emergenteLiquida Photofestival torna a Moncalieri dal 17 al 19 aprile per la V edizione, valorizzando la fotografia emergente al Real Collegio Carlo Alberto ... it.blastingnews.com Liquida Photofestival, dal 17 al 19 aprile al Real Collegio Carlo Alberto(ANSA) - TORINO, 10 APR - Dal 17 al 19 aprile torna a Moncalieri Liquida Photofestival, rassegna dedicata alla fotografia contemporanea emergente, che per l'edizione 2026 si svolgerà al Real Collegio ... msn.com Primavera 2026 a Moncalieri: una stagione ricca di eventi da non perdere, a pochi minuti da Torino. Ecco cosa ti aspetta: Flori’ e Miel’è Due eventi, un unico weekend di sapori, profumi e creatività 11 - 12/04 Liquida Photofestival. Per la sua quint - facebook.com facebook