Il capo della polizia ha partecipato ad un evento ad Avellino insieme al ministro dell’interno. La visita si è svolta venerdì 10 aprile, in concomitanza con le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione del corpo. Durante l’incontro, sono stati affrontati vari temi legati alle attività di sicurezza e all’organizzazione delle forze dell’ordine sul territorio. La presenza delle autorità ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le celebrazioni di venerdì 10 aprile in occasione de i 174 anni dalla nascita della Polizia di Stato, l e celebrazioni sono proseguite oggi ad Avellino segno di vicinanza al territorio, le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia sono proseguite ad Avellino. L’evento si è svolto all’interno del teatro Carlo Gesualdo, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Ad accoglierli sono stati il questore ed il prefetto di Avellino, Pasquale Picone e Rossana Riflesso. La cerimonia, durante la quale sono stati premiati i poliziotti della questura che si sono contraddistinti per spirito di servizio, coraggio e abnegazione, si è conclusa con un concerto della Fanfara della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Il Capo della Polizia Pisano ad Avellino con Piantedosi

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