Fossati alla cloche sopra le cave Le virate alla guida di un aereo diretta dal comandante Lepore

Un volo sopra le cave tra Sarzana e Porto Venere è stato recentemente raccontato da un pilota dell'Aeroclub Sarzana Lunense. La pilotessa Elisa Fossati si è trovata alla cloche, seguendo le indicazioni del comandante Lepore, e ha effettuato virate e manovre di volo. L’esperienza si è svolta in un velivolo che ha sorvolato paesaggi naturali e zone minerarie, offrendo una vista unica e un percorso di volo guidato da competenza e passione.

Un volo che va sopra la bellezza, guidati dall’esperienza e dalla passione. È quello che racconta Elisa Fossati (nella foto), protagonista di un’esperienza fuori dall’ordinario vissuta nei cieli tra Sarzana, Porto Venere e le cave, a bordo di un velivolo dell’ Aeroclub Sarzana Lunense. A condurre l’aereo è stato il comandante Lorenzo Lepore, carrarino, una figura che nel mondo dell’aviazione rappresenta una certezza. Non servono presentazioni altisonanti per descriverlo: ogni gesto, ogni manovra racconta una storia fatta di competenza, misura e sicurezza. Un modo di volare essenziale, senza eccessi, capace proprio per questo di trasmettere fiducia fin dal primo istante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fossati alla cloche sopra le cave. Le virate alla guida di un aereo diretta dal comandante Lepore Leggi anche: Agenda dell’Ue per le città: guida alla crescita e alla prosperità Leggi anche: Formula 1, si parte! La guida alla stagione 2026: le novità, i favoriti, le sorprese, le date