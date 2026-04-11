In Italia, si registra un cambiamento nella direzione di Forza Italia, che oltre al sovranismo si sta orientando verso un nuovo scenario politico. I figli di Berlusconi stanno portando avanti una strategia diversa, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo del partito nel panorama nazionale. Questa evoluzione potrebbe influenzare le alleanze e le future maggioranze politiche, anche se al momento si tratta di un passaggio poco visibile ma comunque importante.

C’è un passaggio silenzioso ma decisivo nella politica italiana, e riguarda il futuro di Forza Italia e il ruolo che potrebbe giocare nella prossima legislatura. Non è una questione di nomi o di equilibri interni, ma di strategia: i figli di Silvio Berlusconi stanno lavorando a un riposizionamento profondo del partito, con l’obiettivo dichiarato di riportarlo al centro del sistema politico, fuori dall’orbita del sovranismo e più vicino a un’area europeista e dialogante. Giorgia Meloni preoccupata, non può esserne contenta La linea è chiara: non è prioritario chi guiderà i gruppi parlamentari o come verranno gestiti i congressi, anche se il segretario Antonio Tajani ha già rallentato il calendario per evitare fratture interne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia oltre il sovranismo: i figli di Berlusconi ridisegnano il centro e guardano a nuove maggioranze

Berlusconi e Tajani: vertice decisivo per il futuro di Forza ItaliaMarina Berlusconi e Pier Silvio si recano oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella residenza di corso Venezia per un incontro decisivo con Antonio Tajani...

Il futuro di Forza Italia. Tajani dai Berlusconi. “Fiducia rinnovata”Milano, 10 aprile 2026 – Il silenzio che avvolge gli uffici Mediaset di Cologno Monzese, dopo oltre quattro ore di vertice, è carico di elettricità.

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Forza Italia: vertice tra i fratelli Berlusconi e Tajani. Via Barelli, slitta il congressoLa scossa arriva da Cologno Monzese e scuote ancora una volta i vertici di Forza Italia a Roma. Quattro ore di business lunch nel quartier generale di Mediaset e un conclave a cinque: ... ilgazzettino.it

Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook

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