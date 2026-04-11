Forza Italia l’invito dei fratelli Berlusconi e di Tajani all’unità | Costa capogruppo di mediazione

I fratelli Berlusconi e Tajani hanno rivolto un appello a Forza Italia affinché si lavori insieme senza divisioni o polemiche. Durante un incontro, è stato annunciato che Costa assumerà il ruolo di capogruppo, come segnale di una possibile mediazione interna. Le dichiarazioni puntano a unire il partito e a concentrarsi sulle prossime sfide politiche.

(Adnkronos) – Ora è il momento dell'unità. Vanno messe da parte le divisioni e stop alle polemiche perché bisogna guardare al futuro e rilanciare il partito. Questo l'input che sarebbe emerso con forza ieri dal vertice fiume nella sede di Mediaset tra Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi