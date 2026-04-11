Forza Italia l’incontro tra Tajani e i figli del Cavaliere | clima ufficiale sereno ma freddo

Un incontro tra alcuni rappresentanti di Forza Italia e i figli del leader storico si è svolto in un clima che, pur mantenendo toni ufficiali e pacati, ha mostrato segnali di tensione. Le discussioni sono state caratterizzate da un atteggiamento complessivamente sereno, anche se alcuni segnali di freddezza sono stati evidenti durante il confronto. La riunione ha riguardato le future strategie del partito e si è svolta in un’atmosfera di attesa.

Il vicepremier e segretario diForza Italia,Antonio Tajaniha lasciato gli studi Mediaset di Cologno Monzese dopooltre quattro ore di confrontoconMarina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi.Rispetto all’incontro di luglio, il clima è apparso più formale: niente saluti calorosi nel cortile ma, piuttosto, un’uscita più rapida e riservata. Al tavolo ancheGianni Letta e Danilo Pellegrino. La versione ufficiale parla di unincontro “cordiale e amichevole”,con fiducia rinnovata a Tajani e una linea condivisa per rilanciare Forza Italia nel segno dei valori del fondatoreSilvio Berlusconi. Ma dietro le quinte, il confronto sarebbe stato più acceso. Uno dei punti più delicati riguarda laguida del gruppo alla Camera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forza Italia, l’incontro tra Tajani e i figli del Cavaliere: clima ufficiale sereno ma freddo Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Forza Italia, Tajani da Marina Berlusconi dopo Pasqua. Zangrillo: “Serve dialogo continuo con figlia Cavaliere”(Adnkronos) – Raccontano di un clima di calma apparente e di attesa in casa Forza Italia. Temi più discussi: Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Letta e Tajani. Rinnovata fiducia al segretario; Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo. Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: Fiducia rinnovata nel segretarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: 'Fiducia rinnovata nel segretario' ... tg24.sky.it Forza Italia tra nodo riassetto e congressi, Nevi frena su nomine e tempi. E sull’incontro Tajani-Marina…Le parole del portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ad Affaritaliani sui movimenti in corso all'interno del partito ... affaritaliani.it Forza Italia è il nuovo programma delle reti Mediaset. E se al posto di Tajani andasse Gerry Scotti | il commento x.com La proposta è di Forza Italia, ma il centrodestra si divide: Lega e FdI non votano - facebook.com facebook