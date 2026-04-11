Nella giornata di ieri, i vertici di Mediaset hanno convocato il ministro degli Esteri in uno studio televisivo, accompagnati da un ex dirigente di lunga data. Durante l’incontro, sono state impartite direttive riguardo alle future strategie del partito politico di riferimento, con un intervento anche di un noto ex parlamentare. La discussione ha coinvolto temi legati ai programmi televisivi e alle eventuali modifiche nelle rappresentanze politiche.

Marina e Pier Silvio Berlusconi ieri hanno convocato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, negli studi Mediaset e con l’ausilio del mitologico Gianni Letta gli hanno ordinato cosa fare e cosa no in Forza Italia. Benché la notizia della proprietà del partito nelle mani della principale azienda televisiva commerciale italiana sia nota da più di trenmt’anni, continua con profitto la notizia medesima a illustrare bene il profilo sudamericano della nostra democrazia. I Berlusconi, fratello e sorella (immaginiamo che gli altri tre rampolli siano stati avvertiti) non hanno ritenuto di valutare gli affari di Forza Italia in un albergo, in una casa privata o, peggio, nella sede nazionale del partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia è il nuovo programma delle reti Mediaset. E se al posto di Tajani andasse Gerry Scotti? | il commento

Forza Italia, il nuovo programma delle reti Mediaset. E se al posto di Tajani andasse Gerry Scotti? | il commentoMarina e Pier Silvio Berlusconi ieri hanno convocato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, negli studi Mediaset e con l’ausilio del mitologico...

“Niente Gerry Scotti”. La ruota dei campioni, decisione Mediaset: cosa va in onda al suo postoLa programmazione di Canale 5 subisce una variazione inattesa e a farne le spese è uno dei titoli più riconoscibili del prime time recente.

Temi più discussi: Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Letta e Tajani. Rinnovata fiducia al segretario; Forza Italia, in corso vertice Marina-Pier Silvio Berlusconi e Tajani: nuovo capogruppo e Congressi nodi sul tavolo; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio.

Forza Italia: vertice tra i fratelli Berlusconi e Tajani. Via Barelli, slitta il congressoLa scossa arriva da Cologno Monzese e scuote ancora una volta i vertici di Forza Italia a Roma. Quattro ore di business lunch nel quartier generale di Mediaset e un conclave a cinque: ... ilgazzettino.it

Forza Italia oltre il sovranismo: i figli di Berlusconi ridisegnano il centro e guardano a nuove maggioranzeC’è un passaggio silenzioso ma decisivo nella politica italiana, e riguarda il futuro di Forza Italia e il ruolo che potrebbe giocare nella prossima ... thesocialpost.it

Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook

Forza Italia, #Tajani incontra i #Berlusconi: 'Fiducia rinnovata' x.com