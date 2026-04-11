Formazioni ufficiali Torino Verona | le scelte di D’Aversa e Sammarco per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Torino e Verona sono state annunciate in vista della partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'allenatore del Torino ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, così come il tecnico del Verona ha comunicato le sue scelte per la sfida di oggi. La partita si svolge in un match di massimo livello nel campionato italiano.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Di Francesco sicuro: «Domani dovremo essere bravi a farci trovare pronti, il Bologna ha tante opzioni, soprattutto in quella zona» Grosso svela: «Sarà un piacere riabbracciare Daniele De Rossi.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Torino Verona: le scelte di D’Aversa e Sammarco per la sfida di Serie A Formazioni ufficiali Sassuolo Verona, le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie ACalciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui... Formazioni ufficiali Bologna Verona, le scelte di Italiano e Sammarco per la sfida di Serie ACalciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro...