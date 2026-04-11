Formazioni ufficiali Atalanta Juve | le scelte di Spalletti per il big match di questo sabato in programma alla New Balance Arena

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Juventus sono state annunciate in vista del match di questa sera alla New Balance Arena, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. L'allenatore delle bianconere ha deciso le scelte di formazione per affrontare la partita. La sfida si svolge in un contesto di campionato molto atteso, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

di Francesco Spagnolo Formazioni ufficiali Atalanta Juve: le scelte di Spalletti per il match in programma oggi alla New Balace Arena e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Il countdown per il big match sta per terminare e l’attesa attorno alla sfida tra Atalanta e Juve si fa sempre più incandescente. Non è mai una partita come le altre: da un lato la solidità tattica e l’ambizione di Spalletti, dall’altro il gioco fluido e l’intensità europea della Dea di Palladino. Questo scontro diretto rappresenta un crocevia fondamentale per le zone alte della classifica, dove ogni errore può costare carissimo in termini di obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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