Formazione linguistica educazione giuridica e accesso al lavoro | l' Arifos prende forma
È in fase di definizione un disegno di legge che riguarda la creazione dell’Arifos, un’agenzia dedicata alla formazione linguistica, all’educazione giuridica e all’inclusione nel mercato del lavoro. La proposta è stata avanzata dall’onorevole Rosellina Marchetta, che ha avuto diversi incontri con il coordinamento provinciale di Palermo di un partito politico. La proposta mira a strutturare un ente regionale con queste finalità, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
Prende forma il disegno di legge per l’istituzione dell’Arifos, l’Agenzia regionale per l’inclusione e la formazione sociale, con l’onorevole Rosellina Marchetta come principale promotrice dell’iniziativa, dopo alcuni incontri con il coordinamento provinciale di Palermo dell'Unione di centro. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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