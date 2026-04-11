Formazione linguistica educazione giuridica e accesso al lavoro | l' Arifos prende forma

È in fase di definizione un disegno di legge che riguarda la creazione dell’Arifos, un’agenzia dedicata alla formazione linguistica, all’educazione giuridica e all’inclusione nel mercato del lavoro. La proposta è stata avanzata dall’onorevole Rosellina Marchetta, che ha avuto diversi incontri con il coordinamento provinciale di Palermo di un partito politico. La proposta mira a strutturare un ente regionale con queste finalità, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.