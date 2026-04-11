In Forbidden Fruit il ritorno di Yi?it con Vivian solleva dubbi e misteri inquietanti. Il giovane ammette di provare ancora qualcosa per Lila, ma qualcosa non torna. Cosa si nasconde davvero dietro questa relazione? Una nuova svolta sentimentale sta per travolgere le dinamiche di Forbidden Fruit, e al centro della scena ci sarà Yi?it Ekinci. Dopo un periodo lontano dalla Turchia per motivi di studio, il giovane farà ritorno a Istanbul con una sorpresa destinata a sconvolgere tutti. Al suo fianco ci sarà Vivian, una ragazza affascinante e fuori dagli schemi che verrà presentata come la sua nuova fidanzata. Una scelta che scatenerà reazioni contrastanti e tensioni immediate all’interno della famiglia.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit: Vivian nasconde un segreto, Yi?it dice la verità?

Forbidden fruit, il matrimonio segreto tra Yigit e Lila e ora fuori la veritàNelle prossime puntate di Forbidden Fruit, una delle trame più esplosive arriverà al punto di rottura e travolgerà gli equilibri della famiglia Argun.

Leggi anche: Forbidden fruit, anticipazioni al 4 aprile: Yigit confessa la verità

Forbidden Fruit: Vivian nasconde un segreto, Yiit dice la verità