Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 si sono giocati 15 incontri di regular season NBA, coinvolgendo tutte le squadre del campionato. In questa giornata, un giocatore italiano ha segnato 24 punti contribuendo alla vittoria della sua squadra contro i Wizards, mentre la squadra di Miami ha ottenuto una vittoria importante nella corsa ai playoff. La stagione regolare sta ormai volgendo al termine, con molte partite ancora da disputare.

La penultima notte di stagione regolare NBA, avvenuta sabato 11 aprile 2026, ha messo in scena un mosaico di destini sportivi attraverso 15 incontri che hanno coinvolto tutte le 30 franchigie del campionato. Mentre alcune squadre hanno scelto la prudenza proteggendo i propri leader in vista dei playoff, altre hanno lottato per l’ultimo briciolo di possibilità di accesso ai post-season o hanno semplicemente completato il calendario senza ambizioni competitive. L’impatto dell’eccellenza individuale e la gestione dei carichi di lavoro. In una serata caratterizzata da prestazioni estreme, Simone Fontecchio ha guidato i Miami Heat verso una vittoria schiacciante contro i Washington Wizards, conclusasi con il punteggio di 140 a 117. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fontecchio spacca i Wizards: Miami vola con l’italiano a 24 punti

Miami domina Utah con 14 punti di Fontecchio, Lakers vincenti a DallasNEW YORK (STATI UNITI) - Cinque partite della regular-season Nba nella notte italiana a cavallo tra sabato e domenica.

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