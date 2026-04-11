Follia fuori dal bar | 21enne picchiato con un monopattino

Una serata che doveva essere di svago si è conclusa con un episodio di violenza a Carpenedolo, vicino all'oratorio San Filippo Neri. Alla vigilia di Pasqua, un ragazzo di 21 anni è stato aggredito da due minorenni, che lo hanno colpito con un monopattino. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Una serata di festa trasformata in un incubo di inaudita violenza. È il bilancio dell'aggressione avvenuta alla vigilia di Pasqua a Carpenedolo, nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, dove un ragazzo di 21 anni è stato brutalmente picchiato da una coppia di giovani, entrambi minorenni. Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Nova Milanese, cade dal monopattino: morto 21enneTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare… Si comincia a pensare al “cambio di...