Foggia-Siracusa vietato sbagliare | allo ‘Zaccheria’ va in scena la partita della vita
Domani alle 14, allo stadio 'Zaccheria', si disputa la partita tra Foggia e Siracusa. La sfida è considerata decisiva per entrambe le squadre, che affrontano l'incontro con l'obiettivo di ottenere i tre punti. La partita, che si svolge in un clima di alta tensione, rappresenta un momento chiave nel cammino di entrambe le compagini verso il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.
C'è poco da dire e ancor meno calcoli da fare. Il Foggia con il Siracusa (calcio d'inizio domani, 12 aprile, alle ore 14.30) si gioca un pezzo enorme del suo futuro. Vincere significherebbe rendere irrecuperabile il vantaggio sui siciliani (attualmente di 3 punti) e, come minimo, mantenere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Choc allo 'Zaccheria', urla e oggetti contro moglie e figli di D'Amico: "Non li porterò più allo stadio"Grave episodio, ieri sera, allo stadio Zaccheria, al termine della partita Foggia-Cerignola.