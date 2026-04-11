Flick chiosa sul futuro di Lewandowski | Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa e ora…

Il tecnico del Barcellona ha commentato il futuro dell’attaccante Lewandowski, rispondendo a una domanda sulle voci di un possibile trasferimento alla Juventus. Durante una conferenza stampa, Flick ha dichiarato di aver già affrontato questa tematica in precedenza e ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli. La questione riguardava anche eventuali sviluppi contrattuali e le possibilità di una cessione.

di Angelo Ciarletta Il tecnico del Barcellona Flick ha risposto ad una domanda sul futuro di Lewandowski, accostato anche alla Juventus. Vediamo cosa ha detto. La Juve osserva con attenzione le manovre in casa Barcellona, visto che il nome di Robert Lewandowski è stato accostato ai bianconeri per il mercato estivo. MERCATO JUVE LIVE Durante la conferenza stampa pre-Espanyol, Hansi Flick ha risposto alle domande sul futuro dell’attaccante, attualmente in scadenza di contratto. O meglio, il tecnico tedesco ha provato a sfuggire alle stesse. Di seguito le sue parole. LE PAROLE DI FLICK – « Lewandowski? Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa, e ora non è il momento di parlarne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Flick chiosa sul futuro di Lewandowski: «Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa, e ora…» Sinner disorientato in conferenza a Indian Wells: “Ho appena risposto alla stessa domanda. Ripeto?”Sinner non ama le domande ripetitive e a Indian Wells lo dimostra: il tennista azzurro blocca con il sorriso un giornalista in conferenza stampa. Füllkrug: “Scudetto? Credo nel vincere ogni partita. Sul mio futuro al Milan dico …”Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che...