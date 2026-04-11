Flc Cgil Ferrara | Michele Feletti eletto nuovo segretario generale

Venerdì 10, la Flc Cgil di Ferrara ha eletto all’unanimità il nuovo segretario generale durante una riunione. La nomina riguarda il sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori scuola, università, Afam e ricerca. La scelta del nuovo rappresentante avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione. L’elezione si è svolta senza opposizioni e il risultato è stato comunicato ufficialmente alla fine della seduta.

Nuova nomina per la Flc Cgil. È stato eletto all’unanimità, venerdì 10, il nuovo segretario generale del sindacato ferrarese che segue i lavoratori dei comparti scuola, università, Afam e ricerca. Il neo segretario Michele Feletti succede a Mauro Santi che lascia l’incarico per scadenza di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Flc Cgil Parma, Giovanni Zavattoni nuovo segretario generaleL’Assemblea Generale della FLC CGIL di Parma ha eletto Giovanni Zavattoni come nuovo Segretario Generale della struttura territoriale della... Roberto Alosi eletto nuovo segretario generale del Sunia Cgil SiciliaLo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini.