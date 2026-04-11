Firenze | al via Strade scolastiche nel Quartiere 4 Stop al traffico in orario di ingresso e uscita

A Firenze è partito il progetto “Strade Scolastiche” nel Quartiere 4, che prevede la chiusura temporanea al traffico delle strade davanti alle scuole durante orari di ingresso e uscita. Questa iniziativa del Comune interessa le zone intorno agli istituti scolastici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei bambini e ridurre l’inquinamento atmosferico. La misura si applica nei momenti di maggiore afflusso di studenti e genitori.

Il progetto “Strade Scolastiche” a Firenze, promosso dal Comune, mira a incrementare la sicurezza e la qualità dell’aria attorno agli istituti, chiudendo temporaneamente al traffico le aree antistanti durante gli orari di ingressouscita. La sperimentazione, attiva già in diversi quartieri, prevede pedonalizzazioni temporanee e urbanistica tattica per favorire la mobilità attiva. Dalla prossima settimana la sperimentazione di Strade scolastiche interesserà il Quartiere 4, davanti alle scuole Niccolini e Montagnola. Prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare per 20 minuti, una volta a settimana, nelle aree stradali antistanti le scuole saranno dedicate esclusivamente a pedoni e studenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: al via “Strade scolastiche” nel Quartiere 4. Stop al traffico in orario di ingresso e uscita Carnevale a Padova: stop al traffico in Prato della Valle e strade chiuse per la sfilata dei carriNel pomeriggio di domenica 8 febbraio, Padova si prepara ad accogliere la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale lungo l’anello... Leggi anche: Salerno, voragine in via Valerio Laspro: disagi al traffico nel quartiere Carmine