Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputa al Franchi la partita tra Fiorentina e Lazio, ultima gara della 32esima giornata di Serie A. La sfida vede le due squadre affrontarsi in un match che si svolge nella cornice del campionato italiano, con le formazioni che scendono in campo per ottenere i tre punti. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. Padroni di casa della Fiorentina. Vogliono dimenticare la brutta sconfitta in settimana in Conference League contro il Crystal Palace, che l’ha portata a un passo dall’eliminazione nel torneo, e hanno bisogno di un risultato positivo per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A.