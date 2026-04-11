Finisce fuori strada con la macchina | ferito un 98enne

Nel primo pomeriggio, un uomo di 98 anni è stato coinvolto in un incidente stradale su una strada secondaria che porta a San Giovanni, frazione di Apollosa. La vettura è finita fuori strada, provocando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’anziano al pronto soccorso. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Ferito nel primo pomeriggio un 98enne coinvolto in incidente stradale su una strada secondaria che conduce a San Giovanni, una frazione di Apollosa. L’auto è finita fuori strada e si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Il conducente è stato soccorso dai Vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo e consegnato al personale del 118 presente sul posto per le prime cure. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finisce fuori strada con la macchina: ferito un 98enne Leggi anche: Perde il controllo e finisce fuori strada in un campo: un ferito Incidente la sera di Pasqua: auto fuori strada finisce contro tre vetture. FeritoUn giovane di 30 anni di Latina protagonista del sinistro che si è verificato a Pontecorvo, nella provincia di Frosinone.