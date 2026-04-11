Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, si terrà in Calabria una manifestazione organizzata dalla società civile, volta a raccogliere proposte di legge di iniziativa popolare sul tema del suicidio assistito. L’evento coinvolgerà cittadini e associazioni che presenteranno le loro proposte in vista di un dibattito legislativo sulla delicata questione. La regione si posiziona così come protagonista in questa fase di confronto pubblico sulla questione del fine vita.

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, la Calabria si troverà coinvolta in una mobilitazione civile per il deposito di proposte di legge di iniziativa popolare riguardanti il suicidio assistito. La regione entra a far parte di un gruppo ristretto di quattro territori, insieme a Lazio, Lombardia e Piemonte, che intendono attivare procedure regionali per regolamentare il fine vita. La notizia emerge dai dettagli della conferenza stampa tenuta da Mainardi, coordinatore della campagna Eutanasia Legale, durante la presentazione di una strategia di mobilitazione che coinvolge l’intero Paese. Mentre realtà come la Toscana e la Sardegna hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine vita: la Calabria guida la sfida per il suicidio assistito

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Fine vita, oggi il primo suicidio medicalmente assistito in PiemonteAlberto, nome di fantasia di un uomo 40enne affetto da una grave patologia degenerativa, è morto oggi nel Torinese.