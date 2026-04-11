Finanziamenti alla memoria Ministro taglia 90mila euro | Una scelta vergognosa

Il governo ha deciso di ridurre di 90mila euro i finanziamenti destinati alle celebrazioni della memoria, suscitando forti critiche da parte di un rappresentante politico. Quest'ultimo ha definito la decisione “una scelta vergognosa” e ha sottolineato come il governo abbia frequentemente disertato le occasioni di commemorazione. La riduzione dei fondi ha sollevato reazioni da più parti, evidenziando una certa preoccupazione sulla tutela delle iniziative commemorative.

"Vergognoso tagliare sulla memoria. Da tempo registriamo anche la reiterata assenza del Governo dalle nostre commemorazioni". Alza la voce il sindaco Maurizio Verona allla notizia che il Ministero della Cultura ha comunicato il taglio di ulteriori 90mila euro ai luoghi della memoria per finanziare il Decreto Legge 33 del 18 marzo 2026 sui prezzi petroliferi. Il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema rappresenta uno dei luoghi più alti e significativi della memoria repubblicana. Qui vive il ricordo della Strage di Sant’Anna di Stazzema e si costruisce, ogni giorno, un percorso concreto di educazione alla pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finanziamenti alla memoria. Ministro taglia 90mila euro: "Una scelta vergognosa" Le tute da tedoforo? Messe in vendita online: prezzo da 500 a 3.000 euro. “Scelta vergognosa”In tempi di crisi, non solo economica, ma anche di valori, tutto ha un mercato e tutto ha un prezzo. Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: "É una scelta politica""Il Gruppo Pd della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) per chiarire per quali... Temi più discussi: Finanziamenti alla memoria. Ministro taglia 90mila euro: Una scelta vergognosa; Negato il finanziamento pubblico al film su Giulio Regeni: il ministro chiarisca; Giulio Regeni e i fondi negati per il film, il ministro Giuli: Escluso anche nel 2024, non condivido ma la scelta non è politica; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione. Finanziamenti alla memoria. Ministro taglia 90mila euro: Una scelta vergognosaFuribondo il sindaco Verona: Un atto per sostenere i prezzi petroliferi. Da tempo registriamo l’assenza del Governo alle commemorazioni del Parco. lanazione.it Il Governo taglia il finanziamento ai luoghi della memoriaSTAZZEMA. Il Ministero della Cultura ha comunicato il taglio di ulteriori 90 mila euro ai luoghi della memoria per finanziare il Decreto Legge n. 33 del 18 marzo 2026 sui prezzi petroliferi. Il Parco ... nove.firenze.it Finanziamenti fino all’80% per progetti di valorizzazione turistica promossi da enti e... - facebook.com facebook Il caso dei mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni apre degli interrogativi sul rapporto tra politica e cultura nella costruzione della memoria pubblica x.com