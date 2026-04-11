FIG Apparatus World Cup Osijek | Gava settima! Gli highlights su Volare Tv

Nel fine settimana dedicato alla ginnastica artistica, l'attenzione si è concentrata sulla FIG Apparatus World Cup di Osijek. La ginnasta italiana Benedetta Gava ha concluso la competizione al settimo posto, portando a termine la sua prova con buoni risultati. Gli highlights dell'evento sono stati trasmessi su Volare Tv, offrendo una panoramica delle esibizioni e delle performance delle atlete in gara.

Il weekend della ginnastica artistica entra nel vivo: Benedetta Gava ha chiuso al settimo posto. Cosa è successo a Osijek Ci si attendeva spettacolo a Osikej nella prima giornata delle finali di specialità della World Cup e lo spettacolo di sicuro non è mancato, con tanti atleti che si sono contesi le prime posizioni nel DAY1. Uomini e donne hanno chiuso una giornata importante per il movimento e che ha portato grandi soddisfazioni nelle gare individuali. Nel corpo libero uomini si è preso la scena Artem Dolgopyat con una routine straordinaria chiusa a 14.500. L’israeliano è arrivato primo davanti al britannico Harry Hepworth, secondo con 14.433, mentre al terzo posto è arrivato il connazionale Noam Berkovich, con 14.🔗 Leggi su Sportface.it

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