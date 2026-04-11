Fiera Milano ha annunciato il lancio di Find-Design Fair Asia, un evento internazionale dedicato al design e all’arredo che si terrà in Thailandia. La manifestazione si svolgerà nel paese asiatico e rappresenta un’estensione della fiera internazionale dedicata a questi settori. L’evento si concentrerà su esposizioni e presentazioni di prodotti di design e arredamento, coinvolgendo espositori e visitatori provenienti da diversi Paesi.

FIND – Design Fair Asia, l’evento internazionale dedicato al design e all’arredo approda per la prima volta in Thailandia e si terrà dal 26 al 28 novembre prossimi a Bangkok nel quartiere fieristico Queen Sirikit National Convention Center, aprendo un nuovo capitolo nello sviluppo internazionale della manifestazione. L’edizione thailandese sarà organizzata interamente da Fiera Milano Asia Pacific, la nuova società di Fiera Milano costituita lo scorso anno per r afforzare la presenza del Gruppo nei mercati asiatici e sviluppare nuove piattaforme espositive dedicate al design e alle industrie creative. Partner strategico dell’iniziativa è TIDA... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiera Milano lancia Find-Design Fair Asia in Thailandia

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