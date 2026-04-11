In Basilicata si è svolto un convegno dedicato alla fibrosi cistica, con particolare attenzione alle strategie di cura e assistenza per i pazienti. Durante l'incontro, un rappresentante regionale ha illustrato il nuovo piano volto a garantire cure continue e senza interruzioni. L'evento ha riunito professionisti e operatori del settore sanitario per discutere le modalità di gestione della malattia nella regione.

A Potenza si è tenuto un convegno dedicato alla fibrosi cistica, dove l’assessore regionale Latronico ha tracciato la nuova strategia per la gestione clinica e assistenziale dei pazienti lucani. L’obiettivo della Regione Basilicata è trasformare il modello attuale in un sistema strutturato e multidisciplinare, capace di garantire continuità terapeutica attraverso l’integrazione di nuove figure professionali e una gestione collettiva delle competenze mediche. Oltre la figura del singolo specialista: il nuovo modello gestionale. La gestione della fibrosi cistica in Basilicata sta affrontando un passaggio fondamentale: il superamento del paradigma basato sull’opera individuale per approdare a un’organizzazione di reparto più resiliente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibrosi cistica in Basilicata: nuovo piano per cure senza interruzioni

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