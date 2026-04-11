Feste e sagre di aprile nella provincia di Bologna

In aprile, nella provincia di Bologna, numerose feste e sagre animano i paesaggi locali. La stagione primaverile porta con sé eventi dedicati alla cucina tradizionale e alle tradizioni locali, offrendo l'opportunità di scoprire i dintorni della città attraverso percorsi a piedi o in bicicletta. Durante queste occasioni si svolgono anche mercatini dedicati all'antiquariato e all’artigianato, attirando visitatori interessati a scoprire prodotti e specialità della zona.

La primavera è tempo di sagre: ottime occasioni (spesso il traino è quello del gusto) per conoscere e visitare i dintorni della città, degustare specialità della tradizione, fare trekking e biciclettate, andare per mercatini dell'antiquariato o dell'artigianato. Il passaggio dall'inverno alla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sagre e Feste in Campania da giovedì 2 a domenica 5 aprile 2026Feste e Sagre in Campania da giovedì 2 a domenica 5 aprile 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

Sagre e Feste in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026Feste e Sagre in Campania da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.